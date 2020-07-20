Заявление Кадырова прокомментировали у Зеленского

Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n141379-zayavlenie-kadyrova-prokommentirovali-u-zelenskogo.html

Ракурс

Обращение чеченского лидера Рамзана Кадырова, который призвал президента Украины Владимира Зеленского «определиться со своей позицией» и подтвердить извинения за один из видеороликов «Студии Квартал-95», прокомментировали в Офисе президента.

В ведомстве считают, что заявление Кадырова не содержит в себе той новизны, которая требует обязательной официальной реакции. Об этом в Офисе президента заявили в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

Кто угодно в современном информационном мире имеет право на любые заявления. Но это точно не повод для поиска каких-то тайных смыслов, — подчеркнули в ведомстве.

В Офисе президента добавили, что «вызывает некоторое недоумение» попытка предоставить факту появления этого сообщения Кадырова «чрезвычайное значение».

В то же время в ведомстве указали, что послание чеченского лидера содержит прямую отсылку к определенного рода межгосударственным отношениям, которые являются компетенцией только действующих президентов двух государств.

И которые точно нет смысла комментировать или обсуждать в любых личных сообщениях, — подчеркнули в Офисе президента.



Обращение Кадырова было опубликовано несколько дней назад в его Telegram-канале. В нем Кадыров, в частности, назвал российскую агрессию в отношении нашей страны «гражданской войной на востоке Украины», призывал Зеленского сделать шаг к выстраиванию добрососедских отношений с «Великой Россией», а также назвал себя «пехотинцем Владимира Путина».

Напомним, в своем обращении Кадыров заявил, что если президент Украины не выполнит его требования, то Зеленскому придется «отвечать» перед ним.