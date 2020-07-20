Коронавирус не остановить карантином, заявили в ВОЗhttps://racurs.ua/n141384-koronavirus-ne-ostanovit-karantinom-zayavili-v-voz.htmlРакурс
Коронавирусную болезнь COVID-19 не удастся остановить только с помощью введения карантинных мероприятий, хотя карантин позволяет притормозить распространение болезни.
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил об этом во время брифинга, сообщает пресс-служба ВОЗ.
По словам Гебреисуса, одним из основных инструментов борьбы с распространением коронавируса является отслеживание, выявление и изоляция контактов, что особенно важно в условиях, когда страны постепенно открывают свои границы.
Ни одна страна не может контролировать свою эпидемию, если она не знает, где находится вирус, — подчеркнул глава ВОЗ.
Он также добавил, что мобильные приложения могут помочь в отслеживании контактов больных COVID-19, однако не могут полностью заменить в вопрос прерывания цепочек передачи коронавируса обученных врачей «на земле», которые «ходят от двери к двери» в поисках инфицированных и их контактных лиц.
Отслеживание контактов давно стало основой реакции на вспышку, от оспы от полиомиелита, Эболы и COVID19, — отметил Гебреисус.
Гебреисус подчеркнул, что с помощью отслеживания контактов значительные вспышки коронавируса можно сделать менее опасными, разбив их на управляемые части.
Напомним, в Великобритании недавно заявили о прорыве в вопросе лечения COVID-19.