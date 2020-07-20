Вадим Пристайко, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n141383-prystayka-pryznachyly-poslom-u-velykiy-brytaniyi.html

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Вадим Пристайко, міністр закордонних справ України в уряді Олексія Гончарука та колишній віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в уряді Дениса Шмигаля, став надзвичайним і повноважним послом нашої держави у Великій Британії.

Відповідний указ президента України Володимира Зеленського № 287/2020 від 20 липня опублікований на сайті Офісу президента.

Також Зеленський сьогодні указом № 286/2020 звільнив з посади посла у Британії Наталію Галібаренко, яка обіймала цю посаду з серпня 2015 року.

Крім того, сьогоднішнім указом № 288/2020 надзвичайного та повноважного посла України у США Володимира Єльченка президент також призначив послом в Антигуа і Барбуді та Ямайці за сумісництвом.

Нагадаємо, Верховна Рада зняла Пристайка з посади віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України під час свого засідання 4 червня. Його наступником на цій посаді стала Ольга Стефанішина.