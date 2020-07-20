Вадим Пристайко, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n141383-pristayko-naznachili-poslom-v-velikobritanii.html

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Вадим Пристайко, министр иностранных дел Украины в правительстве Алексея Гончарука и бывший вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в правительстве Дениса Шмыгаля, стал чрезвычайным и полномочным послом нашего государства в Великобритании.

Соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского № 287/2020 от 20 июля опубликован на сайте Офиса президента.

Также Зеленский сегодня указом № 286/2020 уволил с должности посла в Британии Наталью Галибаренко, занимавшую эту должность с августа 2015 года.

Кроме того, сегодняшним указом № 288/2020 чрезвычайного и полномочного посла Украины в США Владимира Ельченко президент также назначил послом в Антигуа и Барбуда и Ямайке по совместительству.

Напомним, Верховная Рада сняла Пристайко с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины во время своего заседания 4 июня. Его преемником на этом посту стала Ольга Стефанишина.