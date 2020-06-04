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Ракурс
Пристайко лишился кресла вице-премьера: Рада нашла ему замену

Пристайко лишился кресла вице-премьера, его заменит Ольга Стефанишина

4 июн 2020, 11:34
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Вадим Пристайко 4 июня лишился должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины в правительстве премьера Дениса Шмыгаля. Парламентарии 296 голосами «за» поддержали постановление Кабмина № 3583.

Ранее профильный комитет решил рекомендовать Верховной Раде заслушать отчет о работе Пристайко на должности вице-премьера, а потом самостоятельно определяться путем голосования. Сам Пристайко в стенах парламента сегодня так и не появился.



Также нардепы поддержали постановление № 3584 о назначении Ольги Стефанишиной новым вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Ее кандидатуру поддержали 255 нардепов.

Напомним, инициативу по выдвижению Стефанишиной на должность министра парламентская фракция «Слуга народа» поддержала 1 июня.

Источник: Ракурс


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