Пристайко лишился кресла вице-премьера: Рада нашла ему замену

https://racurs.ua/n139232-pristayko-lishilsya-kresla-vice-premera-ego-zamenit-olga-stefanishina.html

Ракурс

Вадим Пристайко 4 июня лишился должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины в правительстве премьера Дениса Шмыгаля. Парламентарии 296 голосами «за» поддержали постановление Кабмина № 3583.

Ранее профильный комитет решил рекомендовать Верховной Раде заслушать отчет о работе Пристайко на должности вице-премьера, а потом самостоятельно определяться путем голосования. Сам Пристайко в стенах парламента сегодня так и не появился.

Также нардепы поддержали постановление № 3584 о назначении Ольги Стефанишиной новым вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Ее кандидатуру поддержали 255 нардепов.

Напомним, инициативу по выдвижению Стефанишиной на должность министра парламентская фракция «Слуга народа» поддержала 1 июня.