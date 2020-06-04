Авиакатастрофа МАУ: в МИД дали неутешительный прогноз по выплатам компенсаций семьям погибших

Авиакатастрофа МАУ в Иране. Фото: Zaxid.net

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Авиакатастрофа МАУ в Иране, которая произошла 8 января, все еще расследуется. В связи с этим обещанные компенсации семьям погибших до сих пор не выплачены.

Международная практика показывает, что в таких случаях выплата компенсаций начинается не ранее, чем через два года после катастрофы. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, в худшем случае сроки выплат могут затянуться и на пять лет, если это дело будет расследовать международный суд ООН. Представитель МИД добавил, что этот процесс никогда не был простым, и отметил, что выплата компенсаций — «вопрос времени и терпения».

Енин заверил, что практика аналогичных случаев показывает, что компенсация рано или поздно обязательно выплачивается. Все зависит от длительности расследования катастрофы международными инстанциями.

Напомним, ранее Министерство обороны Ирана заявило, что считает виновным в крушении самолета МАУ оператора ракетной системы, который нарушил правила действий по ведению огня «без получения разрешения» в сложившихся условиях.