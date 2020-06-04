Авіакатастрофа МАУ: в МЗС дали невтішний прогноз щодо виплат компенсацій сім’ям загиблих

Авіакатастрофа МАУ в Ірані. Фото: Zaxid.net

https://racurs.ua/ua/n139239-aviakatastrofa-mau-v-mzs-daly-nevtishnyy-prognoz-schodo-vyplat-kompensaciy-sim-yam-zagyblyh.html

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Авіакатастрофа МАУ в Ірані, яка сталася 8 січня, все ще розслідується. У зв’язку з цим обіцяні компенсації сім’ям загиблих досі не виплачені.

Міжнародна практика показує, що в таких випадках виплата компенсацій починається не раніше, ніж через два роки після катастрофи. Про це розповів заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в ефірі телеканалу «Україна 24».

За його словами, у гіршому випадку терміни виплат можуть затягнутися і на п’ять років, якщо цю справу буде розслідувати міжнародний суд ООН. Представник МЗС додав, що цей процес ніколи не був простим, і зазначив, що виплата компенсацій — «питання часу і терпіння».

Єнін запевнив, що практика аналогічних випадків показує, що компенсація рано чи пізно обов’язково виплачується. Все залежить від тривалості розслідування катастрофи міжнародними інстанціями.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони Ірану заявило, що вважає винним у збитті літака МАУ оператора ракетної системи, який порушив порушив правила дій ведення вогню «без отримання дозволу».