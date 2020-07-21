В топ-5 богатейших людей мира попал бизнесмен-чудак — новый рейтинг Forbes

https://racurs.ua/n141385-pyaterku-bogateyshih-ludey-mira-popolnil-biznesmen-chudak-novyy-reyting-forbes.html

Ракурс

Рейтинг богатейших людей в мире Forbes пополнил основатель компании Tesla и производителя ракет-носителей семейства Falcon SpaceX Илон Маск, который благодаря росту акций Tesla поднялся на пятую строчку Forbes Real-Time Billionaires.

Состояние Маска рекордно выросло за сутки на свыше 5 млрд долл. за счет роста стоимости акций производителя электромобилей. Активы Илона Маска сейчас оцениваются в 74,2 млрд долл., пишет Forbes.

Четвертую строчку рейтинга занимает основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг с состоянием в 90,3 млрд долл. После Маска идет экс-гендиректор Microsoft Стив Балмер с 72,2 млрд долл.

Лидером рейтинга уже относительно долгое время остается глава компании Amazon Джефф Безос, который владеет 189 млрд долл. На второе место поднялся президент Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно со 113,8 млрд долл. и один из основателей Microsoft Билл Гейтс (113,4 млрд долл).

Ранее Forbes опубликовал рейтинг самых богатых украинцев. «Ракурс» напоминает, кто из граждан Украины входит в этот перечень.