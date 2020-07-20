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Двойная авария на Днепропетровщине вызвала опоздание курортных поездов, фото — 056.ua

Двойная авария на Днепропетровщине вызвала опоздание курортных поездов (ФОТО)

20 июл 2020, 13:09
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«Укрзализныця» приходит в себя после масштабной аварии на Днепропетровщине. Здесь восстановили движение поездов на перегоне Воскобойня — Верхнеднепровск, где сошли с рельсов частные вагоны.

В ночь с воскресенья на понедельник на этом отрезке сошел с рельсов грузовой поезд № 3531. Он остановился на 135 км из-за срабатывания автотормозов.

Двойная авария на железной дороге вызвала опоздание курортных поездов, фото — 056.ua

С рельсов сошли три вагона одного грузового поезда, а также локомотив, который тянул встречный поезд. Его машинист применил экстренное торможение из-за наезда на рассыпанный груз.

«Укрзализныця» организовала обходной маршрут через станции ​​Верховцево, Кривой Рог и Запорожье для пассажирских поездов, но предупредила об опоздании до десяти поездов, направлявшихся в курортные города страны.


Сейчас опаздывают такие пассажирские поезда:

  • № 80 Киев — Днепр;
  • № 115 Бердянск, Покровск — Киев;
  • № 54 Одесса — Днепр;
  • № 4 Запорожье — Ужгород;
  • № 83 Мариуполь — Киев;
  • № 733 Покровск — Киев.

Перегон Воскобойня — Верхнеднепровск обещают как можно быстрее открыть для движения поездов в обоих направлениях.

Источник: Ракурс


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