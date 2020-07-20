Двойная авария на Днепропетровщине вызвала опоздание курортных поездов (ФОТО)https://racurs.ua/n141354-dvoynaya-avariya-na-dnepropetrovschine-vyzvala-opozdanie-kurortnyh-poezdov-foto.htmlРакурс
«Укрзализныця» приходит в себя после масштабной аварии на Днепропетровщине. Здесь восстановили движение поездов на перегоне Воскобойня — Верхнеднепровск, где сошли с рельсов частные вагоны.
В ночь с воскресенья на понедельник на этом отрезке сошел с рельсов грузовой поезд № 3531. Он остановился на 135 км из-за срабатывания автотормозов.
С рельсов сошли три вагона одного грузового поезда, а также локомотив, который тянул встречный поезд. Его машинист применил экстренное торможение из-за наезда на рассыпанный груз.
«Укрзализныця» организовала обходной маршрут через станции Верховцево, Кривой Рог и Запорожье для пассажирских поездов, но предупредила об опоздании до десяти поездов, направлявшихся в курортные города страны.
Сейчас опаздывают такие пассажирские поезда:
- № 80 Киев — Днепр;
- № 115 Бердянск, Покровск — Киев;
- № 54 Одесса — Днепр;
- № 4 Запорожье — Ужгород;
- № 83 Мариуполь — Киев;
- № 733 Покровск — Киев.
Перегон Воскобойня — Верхнеднепровск обещают как можно быстрее открыть для движения поездов в обоих направлениях.