Двойная авария на Днепропетровщине вызвала опоздание курортных поездов, фото — 056.ua

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Ракурс

«Укрзализныця» приходит в себя после масштабной аварии на Днепропетровщине. Здесь восстановили движение поездов на перегоне Воскобойня — Верхнеднепровск, где сошли с рельсов частные вагоны.

В ночь с воскресенья на понедельник на этом отрезке сошел с рельсов грузовой поезд № 3531. Он остановился на 135 км из-за срабатывания автотормозов.

С рельсов сошли три вагона одного грузового поезда, а также локомотив, который тянул встречный поезд. Его машинист применил экстренное торможение из-за наезда на рассыпанный груз.

«Укрзализныця» организовала обходной маршрут через станции ​​Верховцево, Кривой Рог и Запорожье для пассажирских поездов, но предупредила об опоздании до десяти поездов, направлявшихся в курортные города страны.

Сейчас опаздывают такие пассажирские поезда:

№ 80 Киев — Днепр;

№ 115 Бердянск, Покровск — Киев;

№ 54 Одесса — Днепр;

№ 4 Запорожье — Ужгород;

№ 83 Мариуполь — Киев;

№ 733 Покровск — Киев.

Перегон Воскобойня — Верхнеднепровск обещают как можно быстрее открыть для движения поездов в обоих направлениях.