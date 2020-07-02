Пассажиров поезда «Укрзализныци» затопило дождем. Фото: Info News

https://racurs.ua/n140546-passajirov-poezda-ukrzaliznyci-zatopilo-dojdem-video.html

Ракурс

«Укрзализныце» давно пора обновлять подвижной состав, ведь большинство вагонов не пригодны к эксплуатации и требуют замены. На этот раз «повезло» пассажирам одного из вагонов поезда Апостолово — Херсон. Пассажиры узнали, что крышаих вагона дырявая, благодаря дождю, который залил салон.

Пассажиры сняли видео инцидента и ролик попал в соцсети.

На видео видно, что дождевая вода не просто капает, а буквально заливает вагон.

Под видеороликом пользователи оставили гневные комментарии, ведь цены на билеты «Укрзализныця» постоянно поднимает, однако совершенно не заботится о создании комфортных условий для пассажиров.

Пользователи заявили, что вагоны «Укрзализныци» больше похожи на «скотовозы» и предложили в таких вагонах покатать чиновников, чтобы они на собственной шкуре ощутили все «преимущества сервиса».

Как ранее писал «Ракурс», халатность руководителя одного из центральных филиалов ПАО «Украинская железная дорога» нанесла государству убытки на сумму более 850 млн грн.