Пасажирів потягу «Укрзалізниці» затопило дощем. Фото: Info News

https://racurs.ua/ua/n140546-pasajyriv-potyagu-ukrzaliznyci-zatopylo-doschem-video.html

Ракурс

«Укрзалізниці» давно пора оновлювати рухомий склад, адже більшість вагонів не придатні до експлуатації і потребують заміни. Цього разу «пощастило» пасажирам одного з вагонів потягу Апостолове — Херсон. Пасажири дізналися, що дах їхнього вагона дірявий, завдяки дощу, який залив салон.

Пасажири зняли відео інциденту і ролик потрапив до соцмереж.

На відео видно, що дощова вода не просто капає, а буквально заливає вагон.

Під відеороликом користувачі залишили гнівні коментарі, адже ціни на квитки «Укрзалізниця» постійно піднімає, проте абсолютно не дбає про створення комфортних умов для пасажирів.

Користувачі заявили, що вагони «Укрзалізниці» більше схожі на «скотовози» і запропонували у таких вагонах покатати чиновників, щоб вони на власній шкурі відчули всі «переваги сервісу».

Як раніше писав «Ракурс», халатність керівника одного з центральних філій ПАТ «Українська залізниця» завдала державі збитків на суму понад 850 млн грн.