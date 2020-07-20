Подвійна аварія на залізниці спричинила запізнення курортних потягів, фото — 056.ua

https://racurs.ua/ua/n141354-podviyna-avariya-na-dnipropetrovschyni-sprychynyla-zapiznennya-kurortnyh-potyagiv-foto.html

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«Укрзалізниця» оговтується після масштабної аварії на Дніпропетровщині. Тут відновили рух поїздів на перегоні Воскобійня — Верхньодніпровськ, де зійшли з рейок приватні вагони.

У ніч з неділі на понеділок на цьому відрізку зійшов з рейок вантажний поїзд № 3531. Він рухався перегоном і зупинився на 135 км через спрацювання автогальм.

З рейок зійшли три вагони одного вантажних поїздів, а також локомотив, який тягнув зустрічний поїзд. Його машиніст застосував екстрене гальмування через наїзд на розсипаний вантаж.

«Укрзалізниця» організувала обхідний маршрут через станцію Верхівцеве, Кривий Ріг та Запоріжжя для пасажирських поїздів, але попередила про спізнення до десяти поїздів, які прямували в курортні міста країни.

Наразі спізнюються такі пасажирські поїзди:

№ 80 Київ — Дніпро;

№ 115 Бердянськ, Покровськ — Київ;

№ 54 Одеса — Дніпро;

№ 4 Запоріжжя — Ужгород;

№ 83 Маріуполь — Київ;

№ 733 Покровськ — Київ.

Перегін Воскобійня — Верхньодніпровськ обіцяють якнайшвидше відкрити для руху поїздів в обох напрямках.