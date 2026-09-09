Россияне атаковали пассажирский поезд в Харьковской области. Фото:

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Російські БпЛА типу Shahed поцілили в пасажирський потяг сполученням «Харків — Ізюм».

У середу, 9 вересня, було влучання на території залізничної станції поряд з селом Іскра. Російський дрон поцілив у задню частину потяга, внаслідок чого виникла пожежа. Про це Ізюмська міська військова адміністрація у соцмережах.

Наразі відомо про шістьох постраждалих. На місці працюють бригади швидкої медичної допомоги. Ще уточнюється інформація про наслідки обстрілу.

Напередодні голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський заявляв, що російські війська «полюють» на пасажирські поїзди. Залізничний рухомий склад та інфраструктура є одними із основних цілей ворога у прифронтових регіонах. Тому при безпековій зупинці та оголошеній евакуації потрібно терміново йти в укриття. А під час зупинки на перегоні чи на зупинці без укриття треба відійти принаймні на відстань у понад 200 м від потягу.

Нагадаємо, 8 вересня російські ударні безпілотники атакували приміський дизель-поїзд у Сумській області. Внаслідок першого удару загорілися локомотив і пасажирський вагон. А під час гасіння пожежі росіяни здійснили повторну атаку. Постраждали 10 осіб.