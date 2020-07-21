Коронавирус подкосил свыше 60 тыс. украинцев — новые данные по регионам

https://racurs.ua/n141388-koronavirus-podkosil-svyshe-60-tys-ukraincev-novye-dannye-po-regionam.html

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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 20 июля, подкосил еще 673 человек. Общее число инфицированных коронавирусной болезнью COVID-19 в стране достигло 60 166 человек.

Также известно, что 760 пациентов выздоровели 20 июля, а 20 — к сожалению, умерли от осложнений. Об этом сообщается на специальном ресурсе Совета национальной безопасности и обороны Украины по распространению коронавируса.

Всего в Украине зафиксировано 1518 смертей от COVID-19. Выздоровели — 32199 человек. Сейчас болеют — 26 449 человек.

Также в Министерстве здравоохранения обнародовали «коронавирусную» статистику по областям:

Напомним, исследования на заболевание COVID-19 осуществляют вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины, а также областные лаборатории. По состоянию на утро 21 июля в Центр поступило еще 1044 сообщения о подозрении на коронавирусную инфекцию.

В Украине уже проведено свыше 894 тыс. тестирования методом ПЦР.

Отметим, что по состоянию на 21 июля в мире от коронавирусной болезни умерло более 613 тыс. человек. Подтверждено 14,8 млн случаев заболевания. Лидером по числу случаев заболевания остаются США — 3,96 млн инфицированных, в Бразилии зафиксировано 2,12 млн больных, в Индии — 1,15 млн, в РФ — 777, 4 тыс. человек.