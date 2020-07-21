«Черные ящики» сбитого самолета МАУ расшифрованы, заявляет МИД — авиакатастрофа МАУ

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«Черные ящики» сбитого самолета МАУ 20 июля были расшифрованы во Франции в присутствии экспертов из Украины.

Вчера успешно прошло считывание ящиков… Подчеркиваю, что (иранской стороне — ред.) не нужно рассказывать о том, что мы хотели (передать бортовые самописцы — ред.) раньше, но не могли. Мы полгода ждали, давили… Наконец «черные ящики» были расшифрованы в присутствии двух украинских экспертов, а также экспертов из других стран, — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга 21 июля.

Также Кулеба заявил, что Киев не принимает аргумент о человеческой ошибке.

Мы не принимаем аргумент о человеческой ошибке. Иран должен рассказать во всех деталях, что произошло. В современном мире сбить самолет одному человеку, даже очень талантливому, не под силу… Мы хотим знать, не было ли вмешательства в работу системы ПВО Ирана. Какая есть истинная причина сбивания именно украинского самолета в Иране, поскольку в небе были и другие? — добавил министр.

Он отметил, что функционирование системы контроля за воздушным пространством Ирана должно быть в центре расследования.

Также Кулеба добавил, что официальный Тегеран заявил о готовности посетить Киев с визитом.

Вчера мы получили информацию о том, что иранская сторона готова прибыть в Украину… Как Иран относится к нам, так и мы будем относиться к ним, — резюмировал дипломат.

Напомним, пассажирский борт МАУ был сбит в Иране 8 января. Жертвами катастрофы стали 176 человек, в том числе 11 украинцев — это были в основном члены экипажа. Иран несколько дней не признавал факта сбивания самолета, но впоследствии ему пришлось подтвердить, что на борт была осуществлена ракетная атака. При этом полгода расследование практически стоит на месте.

Согласно последней версии Ирана, который их постоянно меняет, в комплексе противовоздушной обороны, нанесшем удар по пассажирскому борту МАУ, были нарушены настройки и это привело к погрешности данных о самолете.