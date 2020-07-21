Еще 13 стран открыли границы для украинцев — куда можно поехать (КАРТА)https://racurs.ua/n141395-esche-13-stran-otkryli-granicy-dlya-ukraincev-kuda-mojno-poehat-karta.htmlРакурс
Карантин, который был введен из-за эпидемии коронавируса, продолжает действовать как в Украине, так и в ряде других стран. Из-за высокого показателя заболеваемости в Украине украинцы не могут путешествовать в большинство стран мира. Однако 39 государств все же разрешили въезд гражданам Украины.
В частности, только за последнюю неделю свои границы открыли 13 стран мира. Об этом во время онлайн-брифинга 21 июля рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Теперь украинцы могут въехать в такие страны:
- Болгария;
- Словения;
- Объединенные Арабские Эмираты;
- Ирландия;
- Мальдивы;
- Антигуа и Барбуда;
- Эквадор;
- Ямайка;
- Камбоджа;
- Коморские острова;
- Пакистан;
- Пуэрто-Рико;
- Сент-Люсия.
По словам Кулебы, в некоторые из этих стран можно въехать без ограничений, в других — при определенных условиях. Актуальную информацию по каждой отдельной стране он призвал просматривать на сайте Министерства иностранных дел.
Он также отметил, что чаще всего украинцы просматривают информацию о Венгрии, Турции и России. Популярность Венгрии связывают с тем, что это важная транзитная страна, через которую граждане Украины едут в Балканского региона.