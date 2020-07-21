Еще 13 стран открыли границы для украинцев

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Карантин, который был введен из-за эпидемии коронавируса, продолжает действовать как в Украине, так и в ряде других стран. Из-за высокого показателя заболеваемости в Украине украинцы не могут путешествовать в большинство стран мира. Однако 39 государств все же разрешили въезд гражданам Украины.

В частности, только за последнюю неделю свои границы открыли 13 стран мира. Об этом во время онлайн-брифинга 21 июля рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Теперь украинцы могут въехать в такие страны:

Болгария;

Словения;

Объединенные Арабские Эмираты;

Ирландия;

Мальдивы;

Антигуа и Барбуда;

Эквадор;

Ямайка;

Камбоджа;

Коморские острова;

Пакистан;

Пуэрто-Рико;

Сент-Люсия.

По словам Кулебы, в некоторые из этих стран можно въехать без ограничений, в других — при определенных условиях. Актуальную информацию по каждой отдельной стране он призвал просматривать на сайте Министерства иностранных дел.

Он также отметил, что чаще всего украинцы просматривают информацию о Венгрии, Турции и России. Популярность Венгрии связывают с тем, что это важная транзитная страна, через которую граждане Украины едут в Балканского региона.