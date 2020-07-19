Список стран «зеленой» зоны обновил Минздрав. Фото: Вечерний Николаев

https://racurs.ua/n141317-spisok-stran-zelenoy-zony-obnovil-minzdrav.html

Ракурс

Список стран «зеленой» зоны обновлен Министерством здравоохранения после введения нового порога относительно активных больных на 100 тыс. населения. Теперь этот список пополнился девятью новыми странами, среди которых Албания, Болгария, Румыния, Сербия, Чехия и Египет.

Об этом сообщил во время сегодняшнего брифинга министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Министр заявил, что Минздрав увеличил порог активных больных COVID-19 до 55 человек на 100 тыс. населения. Ранее этот показатель не должен был превышать 40 больных на 100 тыс. населения для отнесения страны в «зеленую» зону.

Министр уточнил, что украинцы могут не проходить обязательной самоизоляции после возвращения из стран, которые отнесены к «зеленой» зоне.

С перечнем стран «красной» и «зеленой» зоны можно ознакомиться на официальном сайте Минздрава.

Как ранее писал «Ракурс», в настоящее время в Украине 62 активных больных на 100 тыс. населения. Тем не менее, в Минздраве к «зеленой» зоне относят страны, у которых этот показатель не превышает 55 больных на 100 тыс. населения. В «зеленую» зону включаются лишь те страны, которые предоставили официальные данные о количестве активных больных. Украинцы, которые прибывают из стран «красной» зоны все же могут досрочно покинуть самоизоляцию, но лишь после сдачи теста на коронавирус.