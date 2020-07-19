Перелік країн «зеленої» зони оновило МОЗ. Фото: Вечірній Миколаїв

https://racurs.ua/ua/n141317-perelik-krayin-zelenoyi-zony-onovylo-moz.html

Ракурс

Список країн «зеленої» зони оновлений Міністерством охорони здоров’я після введення нового порогу щодо активних хворих на 100 тис. населення. Тепер цей список поповнився дев’ятьма новими країнами, серед яких Албанія, Болгарія, Румунія, Сербія, Чехія та Єгипет.

Про це повідомив під час сьогоднішнього брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Міністр заявив, що МОЗ збільшило поріг активних хворих на COVID-19 до 55 осіб на 100 тис. населення. Раніше цей показник не повинен був перевищувати 40 хворих на 100 тис. населення для віднесення країни до «зеленої» зони.

Міністр уточнив, що українці можуть не проходити обов’язкову самоізоляції після повернення з країн, які віднесені до «зеленої» зони.

Із переліком країн «червоної» і «зеленої» зони можна ознайомитися на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я.

Як раніше писав «Ракурс», наразі в Україні 62 активних хворих на 100 тис. населення. Проте, у Міністерстві охорони здоров’я до «зеленої» зони відносять країни, у яких цей показник не перевищує 55 хворих на 100 тис. населення. До «зеленої» зони включаються лише ті країни, які надали офіційні дані про кількість активних хворих. Українці, які прибувають із країн «червоної» зони можуть достроково покинути самоізоляцію, але лише після проходження тесту на коронавірус.