Українські туристи з Єгипту та Албанії повертатимуться за новими правилами. Фото: Турпром

https://racurs.ua/ua/n141172-ukrayinski-turysty-z-iegyptu-ta-albaniyi-budut-povertatysya-za-novymy-pravylamy.html

Ракурс

Українські туристи, які повертаються до України з Єгипту та Албанії, тепер не будуть проходити обов’язкову двотижневу обсервацію. Крім того, вони не зобов’язані робити ПЛР-тест на коронавірус.

Таке рішення прийняв сьогодні, 15 липня, Кабінет міністрів, повідомив у своєму Telegram-каналі міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Криклій уточнив, що рішення по Єгипту та Албанії було прийнято урядом у рамках перегляду критеріїв щодо країн, віднесених до «червоної зони».

Міністр сподівається, що по іншим популярним серед українців туристичними маршрутами також буде прийнято позитивне рішення.

Як раніше писав «Ракурс», Кабмін змінив критерій, за яким визначаються країни «зеленої» та «червоної» зони поширення коронавірусу. Якщо раніше «червоний» статус отримували країни, у яких кількість інфікованих перевищувала 40 осіб на 100 тис. населення, то з 15 липня цей показник підвищили до 55 осіб.