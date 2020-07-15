Украинские туристы из Египта и Албании будут возвращаться по новым правилам. Фото: Турпром

https://racurs.ua/n141172-ukrainskie-turisty-iz-egipta-i-albanii-budut-vozvraschatsya-po-novym-pravilam.html

Ракурс

Украинские туристы, которые возвращаются в Украину из Египта и Албании, теперь не будут проходить обязательную двухнедельную обсервацию. Кроме того, они не обязаны делать ПЦР-тест на коронавирус.

Такое решение принял сегодня, 15 июля, Кабинет министров, сообщил в своем Telegram-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Криклий уточнил, что решение по Египту и Албании было принято правительством в рамках пересмотра критериев в отношении стран, отнесенных к «красной зоне».

Министр надеется, что по другим популярным среди украинцев туристическим маршрутам также будет принято положительное решение.

Как ранее писал «Ракурс», Кабмин изменил критерий, по которому определяются страны «зеленой» и «красной» зоны распространения коронавируса. Если ранее «красный» статус получали страны, в которых число инфицированных превышало 40 человек на 100 тыс. населения, то с 15 июля этот показатель повысили до 55 человек.