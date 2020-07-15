Як інфікується коронавірусом дитина в утробі матері, розповіли вчені

https://racurs.ua/ua/n141170-yak-infikuietsya-koronavirusom-dytyna-v-utrobi-materi-rozpovily-vcheni.html

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Коронавірусна хвороба COVID-19 може передаватися від матері до ненародженої дитини через плаценту. Про це заявила група вчених у Франції.

Інфікування плоду коронавірусом можливе на останніх тижнях вагітності, уточнив керівник наукової групи Даніель Де Лука, який практикує в лікарні ім. Антуана Беклера в Парижі, пише The New York Times.

На початку березня до вказаної лікарні доправили вагітну з ознаками зараження коронавірусом. Шляхом кесаревого розтину вона народила хлопчика, в якого наступної доби проявилися симптоми COVID-19 й аномалії мозку.

На щастя, за три тижні маля самостійно і практично повністю одужало. А от процес лікування від коронавірусу його матері тривав три місяці.

Між тим професор Оксфордського університету Маріана Найта заявила, що за час пандемії коронавірусу було протестовано тисячі немовлят, народжених від інфікованих COVID-19 жінок, однак передача вірусу була підтверджена лише в 1−2% випадків.

У червні в Мексиці коронавірус діагностували у новонароджених трійнят. Медики назвали цей випадок безпрецедентним.

Першими про передачу коронавірусу від матері до дитини в утробі заявили лікарі з Китаю. Ще на початку квітня вони дійшли такого висновку, проаналізувавши 33 випадки вагітностей інфікованих жінок.