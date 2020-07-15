Как инфицируется коронавирусом ребенок в утробе матери, рассказали ученые

https://racurs.ua/n141170-kak-inficiruetsya-koronavirusom-rebenok-v-utrobe-materi-rasskazali-uchenye.html

Ракурс

Коронавирусная болезнь COVID-19 может передаваться от матери к нерожденному ребенку через плаценту. Об этом заявила группа ученых во Франции.

Инфицирование плода коронавирусом возможно на последних неделях беременности, уточнил руководитель научной группы Даниэль Де Лука, практикующий в больнице им. Антуана Беклера в Париже, пишет The New York Times.

В начале марта в указанную больницу доставили беременную с признаками заражения коронавирусом. Путем кесарева сечения она родила мальчика, у которого через сутки проявились симптомы COVID-19 и аномалии мозга.

К счастью, через три недели малыш самостоятельно и практически полностью выздоровели. А вот процесс лечения от коронавируса его матери длился три месяца.

Между тем профессор Оксфордского университета Марианна Найта заявила, что за время пандемии коронавируса были протестированы тысячи младенцев, рожденных от инфицированных COVID-19 женщин, однако передача вируса была подтверждена лишь в 1−2% случаев.

В июне в Мексике коронавирус диагностировали у новорожденных тройняшек. Медики назвали этот случай беспрецедентным.

Первыми о передаче коронавируса от матери к ребенку в утробе заявили врачи из Китая. Еще в начале апреля они пришли к такому выводу, проанализировав 33 случая беременностей инфицированных женщин.