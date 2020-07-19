Коронавірус пішов на спад у Києві. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n141316-koronavirus-pishov-na-spad-u-kyievi-ale-rozslablyatysya-rano-karta.html

Ракурс

Коронавірус у Києві за останню добу трохи пішов на спад. У столиці за добу коронавірусом заразилися 87 осіб, у тому числі п’ятеро медиків. Є й хороша новина — за добу від COVID-19 не помер жоден пацієнт.

Від початку епідемії в Києві коронавірусом заразилися 6 тис. 884 особи, повідомив у Telegram-каналі мер столиці Віталій Кличко.

У Києві коронавірусом захворіли:

44 жінки віком від 21 до 83 років;

39 чоловіків віком від 19 до 62 років;

четверо хлопчиків віком від одного до 16 років.

До лікарень міста довелося госпіталізувати 13 пацієнтів. Решта інфікованих перебувають на амбулаторному лікуванні вдома під контролем лікарів.

За останню добу лише шестеро пацієнтів вилікувалися від коронавірусу. Всього від початку епідемії одужали 2 тис. 366 киян.

Найбільшу кількість випадків захворювання за минулу добу виявили у:

Деснянському районі — 18;

Печерському районі — 14;

Дніпровському районі — 11.

Кличко вкотре нагадав, що епідеміологічна ситуація у Києві залежить від кожного жителя столиці. Лише суворе дотримання карантинних правил дозволить скоротити кількість випадків інфікування та взяти під контроль поширення коронавірусу.

Як раніше писав «Ракурс», за попередню добу, станом на ранок 18 липня, у Києві відзначалося зростання кількості випадків зараження. У столиці зафіксували 108 нових випадків інфікування, а двоє пацієнтів померли.