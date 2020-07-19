Коронавирус пошел на спад в Киеве. Фото: Ракурс

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Ракурс

Коронавирус в Киеве за последние сутки немного пошел на спад. В столице за сутки коронавирусом заразились 87 человек, в том числе пять медиков. Есть и хорошая новость — за сутки от COVID-19 не скончался ни один пациент.

С начала эпидемии в Киеве коронавирусом заразились 6 тыс. 884 человека, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко.

В Киеве коронавирусом заболели:

44 женщины возрастом от 21 до 83 лет;

39 мужчин возрастом от 19 до 62 лет;

четыре мальчика возрастом от одного до 16 лет.

В больницы города пришлось госпитализировать 13 пациентов. Остальные инфицированные находятся на амбулаторном лечении дома под контролем врачей.

За последние сутки лишь шестеро пациентов излечились от коронавируса. Всего с начала эпидемии выздоровели 2 тыс. 366 киевлян.

Наибольшее количество случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в:

Деснянском районе — 18;

Печерском районе — 14;

Днепровском районе — 11.

Кличко в который раз напомнил, что эпидемиологическая ситуация в Киеве зависит от каждого жителя столицы. Лишь строгое соблюдение карантинных правил позволит сократить количество случаев инфицирования и взять под контроль распространение коронавируса.

Как ранее писал «Ракурс», за предыдущие сутки, по состоянию на утро 18 июля, в Киеве отмечался рост количества случаев заражения. В столице зафиксировали 108 новых случаев инфицирования, а двое пациентов скончались.