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Ще 13 країн відкрили кордони для українців

Ще 13 країн відкрили кордони для українців — куди можна поїхати (КАРТА)

21 лип 2020, 10:49
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Карантин, який був запроваджений через епідемію коронавірусу, продовжує діяти як в Україні, так і у низці інших країн. Через високий показник захворюваності в Україні українці не можуть подорожувати до більшості країн світу. Проте 39 держав все ж дозволили в’їзд громадянам України.

Зокрема, лише за останній тиждень свої кордони відкрили 13 країн світу. Про це під час онлайн-брифінгу 21 липня розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Тепер українці можуть в’їхати до таких країн:

  • Болгарія;
  • Словенія;
  • Об'єднані Арабські Емірати;
  • Ірландія;
  • Мальдіви;
  • Антиґуа і Барбуда;
  • Еквадор;
  • Ямайка;
  • Камбоджа;
  • Коморські острови;
  • Пакистан;
  • Пуерто-Ріко;
  • Сент-Люсія.

За словами Кулеби, до деяких із цих країн можна в’їхати без обмежень, до інших — за певних умов. Актуальну інформацію щодо кожної окремої країни він закликав переглядати на сайті Міністерства закордонних справ.


Куди українці можуть поїхати. Карта: МЗС

Він також зазначив, що найчастіше українці переглядають інформацію щодо Угорщини, Туреччини та Росії. Популярність Угорщини пов’язують з тим, що це важлива транзитна країна, через яку громадяни України їдуть до Балканського регіону.


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