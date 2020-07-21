Ще 13 країн відкрили кордони для українців

https://racurs.ua/ua/n141395-sche-13-krayin-vidkryly-kordony-dlya-ukrayinciv-kudy-mojna-poyihaty-karta.html

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Карантин, який був запроваджений через епідемію коронавірусу, продовжує діяти як в Україні, так і у низці інших країн. Через високий показник захворюваності в Україні українці не можуть подорожувати до більшості країн світу. Проте 39 держав все ж дозволили в’їзд громадянам України.

Зокрема, лише за останній тиждень свої кордони відкрили 13 країн світу. Про це під час онлайн-брифінгу 21 липня розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Тепер українці можуть в’їхати до таких країн:

Болгарія;

Словенія;

Об'єднані Арабські Емірати;

Ірландія;

Мальдіви;

Антиґуа і Барбуда;

Еквадор;

Ямайка;

Камбоджа;

Коморські острови;

Пакистан;

Пуерто-Ріко;

Сент-Люсія.

За словами Кулеби, до деяких із цих країн можна в’їхати без обмежень, до інших — за певних умов. Актуальну інформацію щодо кожної окремої країни він закликав переглядати на сайті Міністерства закордонних справ.

Він також зазначив, що найчастіше українці переглядають інформацію щодо Угорщини, Туреччини та Росії. Популярність Угорщини пов’язують з тим, що це важлива транзитна країна, через яку громадяни України їдуть до Балканського регіону.