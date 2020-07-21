Умову зустрічі Зеленського з Путіним назвало МЗС — новини України

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У Міністерстві закордонних справ України назвали умову для зустрічі президента Володимира Зеленського з очільником країни-агресора Володимиром Путіним.

Зустріч у Криму президентів Зеленського і Путіна можлива під час церемонії зняття російського прапора і підняття там українського прапора у зв’язку з відновленням повного суверенітету України над тимчасово окупованим Кримом, — зазначив 21 липня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу у відповідь на запитання про чутки щодо можливої зустрічі на адмінкордоні з анексованим півостровом у Херсонської області.

Також Кулеба заявив, що йому нічого не відомо про готовність Росії «провести таку церемонію», а подібні розмови є нонсенсом.

Більше того, президент Путін поїхав до Криму з абсолютно іншою метою — закладати нові кораблі для Чорноморського флоту Росії, демонструючи цим подальше зміцнення військової присутності РФ у Криму і порушення зобов’язань Росії як держави-окупанта, — додав міністр.

На його думку, ані зустріч у Криму, ані зустріч на кордоні є немислимою.

І мені навіть дивно, що хтось починає розганяти подібні речі, — резюмував чиновник.

Нагадаємо, днями було оприлюднено звернення чеченського лідера Рамзана Кадирова, який закликав президента України Володимира Зеленського «визначитися зі своєю позицією». Кадиров, зокрема, назвав російську агресію щодо нашої держави «громадянською війною на сході України», закликав Зеленського зробити крок до вибудовування добросусідських відносин з «Великою Росією», а також назвав себе «піхотинцем Володимира Путіна». Кадиров заявив, що якщо президент України не виконає його вимоги, то Зеленському доведеться «відповідати» перед ним.