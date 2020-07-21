Условие встречи Зеленского с Путиным назвал МИД — новости Украины

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В Министерстве иностранных дел Украины назвали условие для встречи президента Владимира Зеленского с главой страны-агрессора Владимиром Путиным.

Встреча в Крыму президентов Зеленского и Путина возможна во время церемонии снятия российского флага и поднятия там украинского флага в связи с восстановлением полного суверенитета Украины над временно оккупированным Крымом, — сообщил 21 июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга в ответ на вопрос о слухах о возможной встрече на админгранице с аннексированным полуостровом в Херсонской области.

Также Кулеба заявил, что ему ничего не известно о готовности России «провести такую церемонию», а подобные разговоры он назвал нонсенсом.

Более того, президент Путин поехал в Крым с совершенно другой целью — закладывать новые корабли для Черноморского флота России, демонстрируя этим дальнейшее укрепление военного присутствия РФ в Крыму и нарушение обязательств России как страны-оккупанта, — добавил министр.

Кулеба считает немыслимой встречу в Крыму или на границе.

И мне даже странно, что кто-то начинает разгонять подобные вещи, — резюмировал чиновник.

Напомним, недавно в своем обращении чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил, что если президент Украины не выполнит его требования, то Зеленскому придется «отвечать» перед ним. Кадыров, в частности, назвал российскую агрессию в отношении нашей страны «гражданской войной на востоке Украины», призывал Зеленского сделать шаг к выстраиванию добрососедских отношений с «Великой Россией», а также назвал себя «пехотинцем Владимира Путина».