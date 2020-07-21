Условие встречи Зеленского с Путиным назвал МИД — новости Украины

Условие встречи Зеленского с Путиным озвучил Кулебаhttps://racurs.ua/n141394-uslovie-vstrechi-zelenskogo-s-putinym-ozvuchil-kuleba.htmlРакурс
В Министерстве иностранных дел Украины назвали условие для встречи президента Владимира Зеленского с главой страны-агрессора Владимиром Путиным.
Встреча в Крыму президентов Зеленского и Путина возможна во время церемонии снятия российского флага и поднятия там украинского флага в связи с восстановлением полного суверенитета Украины над временно оккупированным Крымом, — сообщил 21 июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга в ответ на вопрос о слухах о возможной встрече на админгранице с аннексированным полуостровом в Херсонской области.
Также Кулеба заявил, что ему ничего не известно о готовности России «провести такую церемонию», а подобные разговоры он назвал нонсенсом.
Более того, президент Путин поехал в Крым с совершенно другой целью — закладывать новые корабли для Черноморского флота России, демонстрируя этим дальнейшее укрепление военного присутствия РФ в Крыму и нарушение обязательств России как страны-оккупанта, — добавил министр.
Кулеба считает немыслимой встречу в Крыму или на границе.
И мне даже странно, что кто-то начинает разгонять подобные вещи, — резюмировал чиновник.
Напомним, недавно в своем обращении чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил, что если президент Украины не выполнит его требования, то Зеленскому придется «отвечать» перед ним. Кадыров, в частности, назвал российскую агрессию в отношении нашей страны «гражданской войной на востоке Украины», призывал Зеленского сделать шаг к выстраиванию добрососедских отношений с «Великой Россией», а также назвал себя «пехотинцем Владимира Путина».