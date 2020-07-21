З’явилося відео захоплення автобусу із заручниками у Луцьку

https://racurs.ua/ua/n141396-z-yavylosya-video-zahoplennya-avtobusu-iz-zaruchnykamy-u-lucku.html

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Захоплення автобусу із заручниками сталося 21 липня у Луцьку — у центрі міста невідомий захопив рейсовий автобус Берестечко — Краснилівка. На вікнах автобуса видно сліди від пострілів.

В автобусі перебувають близько 20 заручників, при собі невідомий нібито має вибухівку та зброю. В області діє оперативний план «Заручник». Територія центру міста перекрита. За словами речниці волинської СБУ Іванни Поліщук, автобус захопили безпосередньо у Луцьку, пишуть «Волинські новини».

Речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук підтвердила, що в автобусі насильно утримують 20 осіб. Водночас у прес-службі СБУ кажуть про 10 заручників.

«Суспільне Волині» повідомляє, що чоловік висунув правоохоронцям свої умови. З ним ведуться перемовини.