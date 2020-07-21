Луцький терорист — автор книги «Філософія злочинця», кажуть в МВС (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n141398-luckyy-teroryst-avtor-knygy-filosofiya-zlochyncya-kajut-v-mvs-video.htmlРакурс
Про терориста, який захопив у Луцьку автобус із заручниками, розповіли офіційні особи.
Поліція проводить переговори із особою, яка захопила заручників, розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Фейсбук.
За його словами, терорист зателефонував о 9.25 в поліцію і назвав своє ім’я — Максим Плохой. В інтернеті за авторством Максима Плохого є книга «Філософія злочинця». У ній описано перебування автора в місцях позбавлення волі та його погляди на життя.
У мережі оприлюднили відео, яке нібито записав зловмисник напередодні. Офіційного підтвердження того, що на цих кадрах саме терорист з Луцька, наразі немає.
Поліція повідомила, що злочинець має велику кількість зброї: гранати та автоматичну зброю. Він нібито розповів і про міну в людному місці міста, яка може здетонувати.
Як зазначає керівник волинської поліції Юрій Крошко, вимоги терориста доволі загальні і стосуються загальнонаціональних проблем.
Особа вже встановлена. Проводяться переговори, але він на контакт не йде. Постійно лунають постріли. Прибув спецназ. Намагаємось переконати його здатися, — розповів Крошко «Суспільному».