Луцький терорист — автор книги «Філософія злочинця», кажуть в МВС, фото — Ракурс

https://racurs.ua/ua/n141398-luckyy-teroryst-avtor-knygy-filosofiya-zlochyncya-kajut-v-mvs-video.html

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Про терориста, який захопив у Луцьку автобус із заручниками, розповіли офіційні особи.

Поліція проводить переговори із особою, яка захопила заручників, розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Фейсбук.

За його словами, терорист зателефонував о 9.25 в поліцію і назвав своє ім’я — Максим Плохой. В інтернеті за авторством Максима Плохого є книга «Філософія злочинця». У ній описано перебування автора в місцях позбавлення волі та його погляди на життя.

У мережі оприлюднили відео, яке нібито записав зловмисник напередодні. Офіційного підтвердження того, що на цих кадрах саме терорист з Луцька, наразі немає.

Поліція повідомила, що злочинець має велику кількість зброї: гранати та автоматичну зброю. Він нібито розповів і про міну в людному місці міста, яка може здетонувати.

Як зазначає керівник волинської поліції Юрій Крошко, вимоги терориста доволі загальні і стосуються загальнонаціональних проблем.