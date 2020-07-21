Вакцина від коронавірусу. Фото Pixabaу

https://racurs.ua/ua/n141397-vykradenu-u-zahodu-vakcynu-vid-koronavirusu-prezentuvaly-v-rosiyi.html

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Вакцина від коронавірусу вже готова в Російській Федерації (РФ). Зараз проводяться остаточні оцінки результатів клінічних випробувань.

В уряді країни стверджують, що всі добровольці отримали імунітет від вірусу і надалі почувають себе нормально. Про це заявив перший заступник міністра оборони Росії Руслан Цаліков.

Масове виробництво вакцини планують запустити вже в серпні. Зазначається, що тестування вакцини проводилося на групі військовослужбовців та добровольців.

Зазначимо, що напередодні в Bloomberg повідомили, що до експериментальної вакцини, яку презентують військові в РФ, мали доступ сотні людей з політичної еліти держави. Вакциновані скаржилися на м’язові болі та лихоманку після щеплення.

У РФ подібні заяви спростовували, нібито вчені провели успішні клінічні випробування вакцини тільки на собі та добровольцях, а вакцина тільки з’явилася і не могла бути використана раніше.

Натомість США, Канада і Велика Британія звинуватили Росію у спробі крадіжки даних про розробку противірусної вакцини від COVID-19 за допомогою хакерської атаки. Відразу після цієї заяви в РФ повідомили нібито про створення власної вакцини.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що хакери з Росії та Китаю масово атакують британські інститути, які шукають ліки проти коронавірусу.