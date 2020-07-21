Вакцина от коронавируса. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n141397-ukradennuu-u-zapada-vakcinu-ot-koronavirusa-prezentovali-v-rossii.html

Ракурс

Вакцина от коронавируса уже готова в Российской Федерации (РФ). Сейчас проводятся окончательные оценки результатов клинических испытаний.

В правительстве утверждают, что все добровольцы получили иммунитет от вируса и впоследствии чувствуют себя нормально. Об этом заявил первый заместитель министра обороны России ­Руслан Цаликов.

Массовое производство вакцины планируют запустить уже в августе. Отмечается, что тестирование вакцины проводилось на группе военнослужащих добровольцев.

Отметим, что накануне в Bloomberg сообщили, что к экспериментальной вакцине, которую презентуют военные в РФ, имели доступ сотни человек из политической элиты государства. Вакцинированные жаловались на мышечные боли и лихорадку после прививки.

В РФ подобные заявления опровергли, якобы ученые провели успешные клинические испытания вакцины только на себе и добровольцах, а вакцина только появилась и не могла быть использована ранее.

В свою очередь США, Канада и Великобритания обвинили Россию в попытке кражи данных о разработке противовирусной вакцины от COVID-19 с помощью хакерской атаки. Сразу после этого заявления в РФ сообщили якобы о создании собственной вакцины.

Напомним, ранее мы сообщали, что хакеры из России и Китая массово атакуют британские институты, ищущие лекарства от коронавируса.