Коронавирус в Киеве. Фото: КГГА

https://racurs.ua/n141401-koronavirus-podkosil-7-tys-kievlyan-karta-rasprostraneniya-zabolevaniya.html

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Коронавирус в Киеве диагностировали уже в 7 тыс. 34 человек. За последние сутки инфицирование подтвердили еще у 73 киевлян, среди них трое медиков. В больницы госпитализировали трех пациентов.

Заболели 27 женщин в возрасте от 19 до 68 лет и 38 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Кроме того, инфицирование подтвердили у восьми детей 2−8 лет. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в соцсетях.

В то же время выздоровели за минувшие сутки 68 киевлян. В целом коронавирус преодолели 2 тыс. 455 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Голосеевском, Дарницком и Шевченковском районах — по 10 новых инфицированных.

Сейчас в Киеве наибольшее количество больных в:

Дарницком районе — 1 тыс. 158 случаев;

Деснянском районе — 870 больных;

Днепровском — 817 инфицированных.

Напомним, всего в Украине по состоянию на утро 21 июля зарегистрировано более 60,1 тыс. больных коронавирусом. За последние сутки коронавирус подкосил 673 человек.