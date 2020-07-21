Зеленский отреагировал на события в Луцке — захват автобуса в Луцке

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Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что держит на личном контроле ситуацию с захватом автобуса с пассажирами в Луцке.

Тревожные новости из Луцка. Утром, в 9.25, в местную полицию позвонил гражданин, который сообщил о том, что захватил автобус с заложниками. Были слышны выстрелы, автобус поврежден, — сообщает Зеленский в Телеграмм.

Также глава государства отметил, что на Волыни введена полицейская операция «Заложник», а СБУ ввела план «Бумеранг».

Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв. Держу ход событий под личным контролем, — заверил Зеленский.

Напомним, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал о террористе, который захватил в Луцке автобус с заложниками. По его словам, террорист позвонил в 9.25 в полицию и назвал свое имя — Максим Плохой. Согласно информации в интернете, Максим Плохой является автором книги «Философия преступника». В ней описано пребывание автора в местах лишения свободы и его взгляды на жизнь.

Захват рейсового автобуса «Берестечко — Красниловка» с заложниками произошел утром 21 июня в центре Луцка. На окнах автобуса есть следы от выстрелов. В автобусе находятся около 20 заложников, неизвестный якобы имеет взрывчатку и оружие.