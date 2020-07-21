Зеленський відреагував на події у Луцьку — захоплення автобусу у Луцьку

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Ракурс

Президент України Володимир Зеленський заявив, що тримає на особистому контролі ситуацію із захопленням автобуса з пасажирами у Луцьку.

Тривожні новини з Луцька. Вранці, о 9.25, до місцевої поліції зателефонував громадянин, який повідомив про те, що захопив автобус із заручниками. Було чутно постріли, автобус пошкоджено, — написано у повідомленні Зеленського в Телеграм.

Також глава держави повідомив, що на Волині запроваджено поліцейську операцію «Заручник», а СБУ ввела план «Бумеранг».

Робиться все, щоб ситуацію було врегульовано без жертв. Тримаю перебіг подій під особистим контролем, — запевнив Зеленський.

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів про терориста, який захопив у Луцьку автобус із заручниками. За його словами, терорист зателефонував о 9.25 в поліцію і назвав своє ім’я — Максим Плохой. В інтернеті за авторством Максима Плохого є книга «Філософія злочинця». У ній описано перебування автора в місцях позбавлення волі та його погляди на життя.

Захоплення рейсового автобусу Берестечко — Краснилівка із заручниками сталося 21 липня у центрі Луцька. На вікнах автобуса є сліди від пострілів. В автобусі перебувають близько 20 заручників, при собі невідомий нібито має вибухівку та зброю.