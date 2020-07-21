Засідання ВРУ. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/ua/n141381-zakonoproekty-pro-zeleni-taryfy-y-investnyan-rozglyadaie-rada-translyaciya-pozachergovogo.html

Ракурс

Верховна Рада України зібралась на позачергове засідання у вівторок, 21 липня. Попри те, що офіційно парламент пішов на канікули, нардепи вирішили провести ще одне засідання. Таке рішення було ухвалено через те, що розгляд поправок до законопроекту про легалізацію грального бізнесу тривав цілий пленарний тиждень, і за інші важливі проекти так і не вдалося проголосувати.

Згідно з порядком денним, опублікованим на сайті Ради, парламентарі планують розглянути 22 питання. Повідомлялося, що засідання може затягнутися до 19.00 або навіть пізніше.

Серед законопроектів, які розглядатиме Рада, — № 3658 «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії». Його розглянуть у другому читанні. Законопроект передбачає зниження «зеленого» тарифу (з/т) для введених в експлуатацію в період з 1 липня 2015 до 31 грудня 2019 року сонячних станцій понад 1 МВт на 15%, для ВЕС із турбінами потужність 2000 кВт — на 7,5%.

До порядку денного внесли і законопроект № 3760 про «інвестиційних нянь», а також альтернативні проекти законів — № 3760−1, № 3760−2, № 3760−3. Передбачено розгляд у першому читанні.

Окрім того, у другому читанні будуть розглянуті проекти законів «Про оборонні закупівлі», «Про розвідку» та інші.

Як писав «Ракурс», в заключний пленарний день третьої сесії Рада створила і ліквідувала кілька сотень районів. Окрім того, нардепи попросили посилити санкції проти Росії через голосування в Криму по поправкам до Конституції РФ.