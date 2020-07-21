Аваков летить в Луцьк, поліція оприлюднила заяву — захоплення заручників у Луцьку

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У зв’язку із захопленням рейсового автобусу із заручниками в обласному центрі Волині глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков терміново вилетів до Луцька. Подія сталася зранку 21 липня.

Міністр Арсен Аваков терміново вилетів у Луцьк для особистої координації дій підрозділів МВС в умовах надзвичайної події. На місці працюють співробітники підрозділів Національної поліції України, — повідомив у Фейсбук Зорян Шкіряк.

Як відомо, у центрі міста чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками, при собі він нібито має вибухівку та зброю. В області введено оперативний план «Заручник». Територія центру Луцька перекрита задля забезпечення безпеки громадян. На місті працюють усі служби поліції.

Також оприлюднено коментар начальника поліція Волинської області Юрія Крошка:

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів про терориста, який захопив у Луцьку автобус із заручниками. За його словами, терорист зателефонував о 9.25 в поліцію і назвав своє ім’я — Максим Плохой. В інтернеті за авторством Максима Плохого є книга «Філософія злочинця». У ній описано перебування автора в місцях позбавлення волі та його погляди на життя.

Захоплення рейсового автобусу Берестечко — Краснилівка із заручниками сталося 21 липня у центрі Луцька. На вікнах автобуса є сліди від пострілів. В автобусі перебувають близько 20 заручників.