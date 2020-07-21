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Ракурс
Аваков летит в Луцк, полиция обнародовала заявление — захват заложников в Луцке

Аваков летит в Луцк, полиция обнародовала заявление

21 июл 2020, 11:54
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В связи с захватом рейсового автобуса с заложниками в областном центре Волыни глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков срочно вылетел в Луцк. Происшествие произошло утром 21 июля.

Министр Арсен Аваков срочно вылетел в Луцк для личной координации действий подразделений МВД в условиях чрезвычайного происшествия. На месте работают сотрудники подразделений Национальной полиции Украины, — сообщил в Фейсбук Зорян Шкиряк.

Как известно, в центре города мужчина захватил автобус с 20 заложниками, у него якобы есть взрывчатка и оружие. В области введен оперативный план «Заложник». Территория центра Луцка перекрыта для обеспечения безопасности граждан. На месте работают все службы полиции.

Также обнародован комментарий начальника Полиция Волынской области Юрия Крошки:


Напомним, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал о террористе, который захватил в Луцке автобус с заложниками. По его словам, террорист позвонил в 9.25 в полицию и назвал свое имя — Максим Плохой. Согласно информации в интернете, Максим Плохой является автором книги «Философия преступника». В ней описано пребывание автора в местах лишения свободы и его взгляды на жизнь.

Захват рейсового автобуса Берестечко — Красниловка с заложниками произошел утром 21 июня в центре Луцка. На окнах автобуса есть следы от выстрелов. В автобусе находятся около 20 заложников.

Источник: Ракурс


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