Заседание ВРУ. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/n141381-zakonoproekty-o-zelenyh-tarifah-i-investnyanyah-rassmatrivaet-rada-translyaciya-vneocherednogo.html

Ракурс

Верховная Рада Украины собралась на внеочередное заседание во вторник, 21 июля. Несмотря на то, что официально парламент ушел на каникулы, нардепы решили провести еще одно заседание. Такое решение было принято из-за того, что рассмотрение поправок к законопроекту о легализации игорного бизнеса заняло целую пленарную неделю, и за остальные важные проекты так и не удалось проголосовать.

Согласно повестке дня, опубликованной на сайте Рады, парламентарии планируют рассмотреть 22 вопроса. Сообщалось, что заседание может затянуться до 19.00 или даже позже.

Среди законопроектов, которые будет рассматривать Рада, — № 3658 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии». Его рассмотрят во втором чтении. Законопроект предусматривает снижение «зеленого» тарифа (з/т) для введенных в эксплуатацию в период с 1 июля 2015 до 31 декабря 2019 года солнечных станций свыше 1 МВт на 15%, для ВЭС с турбинами 2000 кВт — на 7,5%.

В повестку дня внесли и законопроект № 3760 об «инвестиционных нянях», а также альтернативные проекты законов — № 3760−1, № 3760−2, № 3760−3. Предусмотрено рассмотрение в первом чтении.

Кроме того, во втором чтении будут рассмотрены проекты законов «Об оборонных закупках», «О разведке» и другие.

Как писал «Ракурс», в заключительный пленарный день третьей сессии Рада создала и ликвидировала несколько сотен районов. Кроме того, нардепы попросили усилить санкции против России из-за голосования в Крыму по поправкам в Конституцию РФ.