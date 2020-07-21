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Коронавірус у Києві. Фото: КМДА

Коронавірус підкосив 7 тис. киян — карта поширення захворювання

21 лип 2020, 12:26
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Коронавірус у Києві діагностували вже у 7 тис. 34 осіб. За останню добу інфікування підтвердили ще у 73 киян, серед них троє медиків. До лікарень госпіталізували трьох пацієнтів.

Захворіли 27 жінок віком від 19 до 68 років та 38 чоловіків віком від 18 до 60 років. Окрім того, інфікування підтвердили у вісьмох дітей 2−8 років. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у соцмережах.

Водночас одужали за минулу добу 68 киян. Загалом коронавірус подолали 2 тис. 455 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Голосіївському, Дарницькому та Шевченківському районах — по 10 нових інфікованих.

Наразі у Києві найбільша кількість хворих у:


  • Дарницькому районі — 1 тис. 158 випадків;
  • Деснянському районі — 870 хворих;
  • Дніпровському — 817 інфікованих.

Коронавірус у Києві. Карта: КМДА

Нагадаємо, загалом в Україні станом на ранок 21 липня зареєстровано понад 60,1 тис. хворих на коронавірус. За останню добу коронавірус підкосив 673 осіб.


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