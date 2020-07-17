Обнулення Путіна — незаконне голосування у Криму зі скандалом засудила Рада

Обнулення Путіна — Рада зі скандалом засудила незаконне голосування у Криму

https://racurs.ua/ua/n141260-obnulennya-putina-rada-zi-skandalom-zasudyla-nezakonne-golosuvannya-u-krymu.html

Ракурс

Верховна Рада під час пленарного засідання 17 липня ухвалила постанову із закликом до міжнародної спільноти засудити незаконне загальноросійське голосування за «обнулення Путіна» в окупованому Росією Криму.

Український парламент також закликав демократичні країни продовжити та посилити міжнародний політичний та економічний тиск на Росію з метою відновлення суверенітету та територіальної цілісності України. Цю постанову № 3736 підтримало 306 нардепів із 367, зареєстрованих в сесійній залі.

Водночас депутат від партії «Опозиційна платформа — За життя» Олег Волошин перед голосуванням заявив з парламентської трибуни, що Україна не має суверенітету.

Якщо СБУ не відкриє проти цього непотреба кримінальне провадження, у нас немає СБУ. Чиста ст. 110 ККУ. І краще б він сам склав повноваження після цього. Добровільно, — написав колега по Раді Володимир Ар'єв.

Заява Волошина прозвучала перед голосуванням за постанову щодо незаконного волевиявлення в анексованому Криму. Відомо, що нардеп 16 липня навмисно не прийшов на урочисте пленарне засідання Ради, присвячене 30-річчю прийняття Декларації про державний суверенітет.

Країна, у якій немає суверенітету, не може відновити суверенітет над українським Кримом. Ви нічого не зробили для того, щоб жителі Криму хотіли сьогодні бути в Україні, — сказав Волошин.

У відповідь Разумков заявив:

Я звертаюся до всіх… Давайте в цьому залі ніколи не будуть порушуватися питання, які хоч якось під сумнів ставитимуть незалежність, державний суверенітет, свободу і територіальну цілісність нашої держави.

Нагадаємо, всеросійське голосування щодо схвалення поправок до Конституції Росії з метою так званого обнулення терміну президентства Володимира Путіна тривало з 25 червня по 1 липня. Голосування також незаконно організували на окупованих Кремлем територіях Криму і Донбасу.

Рада закликала членів парламентів іноземних держав та міжнародних парламентських організацій засудити проведення голосування на анексованому півострові та окупованому Донбасі.

Нагадаємо, що росіянам пропонувалося змінити відразу 22 статті Конституції, але проголосувати громадяни країни-агресора могли або за, або проти всього пакету поправок. Поправки обнулять президентські терміни Путіна, що дозволить йому знову балотуватися на виборах РФ у 2024 і 2030 роках і в результаті залишатися при владі до 2036 року.