Оновлена Конституція РФ обнулила терміни правління Путіна

Володимир Путін. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n140646-onovlena-konstytuciya-rf-obnulyla-terminy-pravlinnya-putina.html

Ракурс

Конституція РФ із правками, схваленими на загальноросійському референдумі, набрала чинності. Відповідний указ підписав напередодні президент РФ Володимир Путін.

Оновлений текст Конституції Росії опубліковано на офіційному порталі правової інформації.

Одним із пунктів змін стала норма про те, що президентські терміни Путіна більше не враховуються. Це дозволить йому балотуватися на президентських виборах 2024 року і залишатися при владі до 2036 року.

Слід нагадати, що 10 березня Державна дума підтримала поправку про зняття обмеження на кількість президентських термінів у РФ.

Ініціатором цієї правки є депутат від «Єдиної Росії» Валентина Терешкова, перша в світі жінка-космонавт, що отримала за це нагороду ще з рук генсека КПРС Микити Хрущова.

Путін відразу направив законопроект до Конституційного суду, який підтвердив конституційність пропонованих правок.

Як раніше писав «Ракурс», практично в усіх регіонах Росії виборці підтримали правки до Конституції РФ. Лише у Ненецькому автономному окрузі більше половини жителів проголосували проти внесення правок до Конституції.