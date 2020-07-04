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Ракурс
Владимир Путин. Фото: РБК

Обновленная Конституция РФ обнулила сроки правления Путина

4 июл 2020, 08:17
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Конституция РФ с правками, одобренными на общероссийском референдуме, вступила в силу. Соответствующий указ подписал накануне президент РФ Владимир Путин.

Обновленный текст Конституции России опубликован на официальном портале правовой информации.

Одним из пунктов изменений стала норма о том, что президентские сроки Путина больше не учитываются. Это позволит ему баллотироваться на президентских выборах 2024 года и оставаться у власти вплоть до 2036 года.

Следует напомнить, что 10 марта Государственная дума поддержала поправку о снятии ограничения на число президентских сроков в РФ.

Инициатором этой правки является депутат от «Единой России» Валентина Терешкова, первая в мире женщина-космонавт, получившая за это награду еще из рук генсека КПСС Никиты Хрущева.


Путин сразу направил законопроект в Конституционный суд, который подтвердил конституционность предлагаемых поправок.

Как ранее писал «Ракурс», практически во всех регионах России избиратели поддержали правки в Конституцию РФ. Лишь в Ненецком автономном округе более половины жителей проголосовали против внесения поправок в Конституцию.

Источник: Ракурс


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