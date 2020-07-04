Обновленная Конституция РФ обнулила сроки правления Путина

Владимир Путин. Фото: РБК

https://racurs.ua/n140646-obnovlennaya-konstituciya-rf-obnulila-sroki-pravleniya-putina.html

Ракурс

Конституция РФ с правками, одобренными на общероссийском референдуме, вступила в силу. Соответствующий указ подписал накануне президент РФ Владимир Путин.

Обновленный текст Конституции России опубликован на официальном портале правовой информации.

Одним из пунктов изменений стала норма о том, что президентские сроки Путина больше не учитываются. Это позволит ему баллотироваться на президентских выборах 2024 года и оставаться у власти вплоть до 2036 года.

Следует напомнить, что 10 марта Государственная дума поддержала поправку о снятии ограничения на число президентских сроков в РФ.

Инициатором этой правки является депутат от «Единой России» Валентина Терешкова, первая в мире женщина-космонавт, получившая за это награду еще из рук генсека КПСС Никиты Хрущева.

Путин сразу направил законопроект в Конституционный суд, который подтвердил конституционность предлагаемых поправок.

Как ранее писал «Ракурс», практически во всех регионах России избиратели поддержали правки в Конституцию РФ. Лишь в Ненецком автономном округе более половины жителей проголосовали против внесения поправок в Конституцию.