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Ракурс
Среди футболистов ФК «Металлург» – вспышка коронавируса, фото: пресс-служба ФК «Металлург»

Вспышку коронавируса обнаружили в украинском футбольном клубе

4 июл 2020, 00:07
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Вспышку коронавируса обнаружили среди футболистов запорожского футбольного клуба «Металлург».

В семи футболистов ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что тестирование футболистов проводилось накануне матча 22-го тура Первой лиги со львовским клубом «Рух», который должен был состояться 4 июля. Результаты тестов стали известны, когда запорожская команда уже прибыла во Львов.

Матч перенесен, когда именно он состоится, пока не известно. «Металлург» возвращается домой, где все футболисты и персонал клуба пройдут повторное углубленное тестирование на коронавирусную болезнь COVID-19.


В пресс-службе клуба отмечают, что предыдущее тестирование на коронавирус, которое проводили 14 дней назад, показало отрицательный результат.

Напомним, Вспышку коронавируса зафиксировали в конце мая в футбольном клубе Украинской премьер лиги «Карпаты». Вирус обнаружили накануне матча против «Мариуполя», футболисты которого на тот момент уже были в дороге во Львов.

Источник: Ракурс


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