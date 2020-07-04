Среди футболистов ФК «Металлург» – вспышка коронавируса, фото: пресс-служба ФК «Металлург»

https://racurs.ua/n140645-vspyshku-koronavirusa-obnarujili-v-ukrainskom-futbolnom-klube.html

Ракурс

Вспышку коронавируса обнаружили среди футболистов запорожского футбольного клуба «Металлург».

В семи футболистов ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что тестирование футболистов проводилось накануне матча 22-го тура Первой лиги со львовским клубом «Рух», который должен был состояться 4 июля. Результаты тестов стали известны, когда запорожская команда уже прибыла во Львов.

Матч перенесен, когда именно он состоится, пока не известно. «Металлург» возвращается домой, где все футболисты и персонал клуба пройдут повторное углубленное тестирование на коронавирусную болезнь COVID-19.

В пресс-службе клуба отмечают, что предыдущее тестирование на коронавирус, которое проводили 14 дней назад, показало отрицательный результат.

Напомним, Вспышку коронавируса зафиксировали в конце мая в футбольном клубе Украинской премьер лиги «Карпаты». Вирус обнаружили накануне матча против «Мариуполя», футболисты которого на тот момент уже были в дороге во Львов.