Новый вид ихтиозавров открыли при осмотре экспонатов немецкого музеяhttps://racurs.ua/n140644-novyy-vid-ihtiozavrov-otkryli-pri-osmotre-eksponatov-nemeckogo-muzeya.htmlРакурс
Новый вид ихтиозавров — древних хищных ящеров, живших в воде в Мезозойскую эру, во время господства динозавров на суше, неожиданно обнаружили среди экспонатов Государственного музея естествознания Штутгарта в Германии.
Окаменелые останки этой древнего животного нашли еще несколько десятков лет назад, однако только недавно ученые поняли, что имеют дело с раненее неизвестным видом ихтиозавров, сообщает пресс-служба Университета Макгилла (Канада), сотрудники которого принимали участие в анализе музейной коллекции.
Мы с удивлением обнаружили, что этот маленький экземпляр размером с дельфина, собранный десятилетиями назад, является новым видом, — отмечают ученые.
Новый вид был обнаружен при изучении имеющихся образцов ихтиозавров вида Hauffiopteryx typicus — небольшого двухметрового вида. Ученые обнаружили, что один экземпляр из коллекции немецкого музея на самом деле отличается от других.
Новый вид получил название Hauffiopteryx altera (altera в переводе с латинского языка означает «другой»).
Довольно много неизведанного еще ждет, когда его откроют в огромных музейных коллекция, — подчеркивают ученые.
Ихтиозавры, подобно современным дельфинам, подверглись глубокой адаптации к проживанию в водной среде. В частности, их конечности превратились в ласты, спинной и хвостовой плавник.
Длина тела ихтиозавров варьировалась от 1 до 20 м. Ихтиозавры вымерли в течение Мелового периода.
Напомним, в прошлом году ученые на 3D-принтере напечатали череп ихтиозавра-гиганта возрастом 200 млн лет.