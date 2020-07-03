Так выглядел ихтиозавр, фото: «Планета динозавров»

https://racurs.ua/n140644-novyy-vid-ihtiozavrov-otkryli-pri-osmotre-eksponatov-nemeckogo-muzeya.html

Ракурс

Новый вид ихтиозавров — древних хищных ящеров, живших в воде в Мезозойскую эру, во время господства динозавров на суше, неожиданно обнаружили среди экспонатов Государственного музея естествознания Штутгарта в Германии.

Окаменелые останки этой древнего животного нашли еще несколько десятков лет назад, однако только недавно ученые поняли, что имеют дело с раненее неизвестным видом ихтиозавров, сообщает пресс-служба Университета Макгилла (Канада), сотрудники которого принимали участие в анализе музейной коллекции.

Мы с удивлением обнаружили, что этот маленький экземпляр размером с дельфина, собранный десятилетиями назад, является новым видом, — отмечают ученые.

Новый вид был обнаружен при изучении имеющихся образцов ихтиозавров вида Hauffiopteryx typicus — небольшого двухметрового вида. Ученые обнаружили, что один экземпляр из коллекции немецкого музея на самом деле отличается от других.

Новый вид получил название Hauffiopteryx altera (altera в переводе с латинского языка означает «другой»).

Довольно много неизведанного еще ждет, когда его откроют в огромных музейных коллекция, — подчеркивают ученые.

Ихтиозавры, подобно современным дельфинам, подверглись глубокой адаптации к проживанию в водной среде. В частности, их конечности превратились в ласты, спинной и хвостовой плавник.

Длина тела ихтиозавров варьировалась от 1 до 20 м. Ихтиозавры вымерли в течение Мелового периода.

Напомним, в прошлом году ученые на 3D-принтере напечатали череп ихтиозавра-гиганта возрастом 200 млн лет.