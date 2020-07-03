Оккупанты совершают незаконные призывные кампании в Крыму, фото: ТАСС

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В Крыму местных жителей, в нарушение норм международного права, таких как Конвенция о защите гражданского населения во время войны 1949 года, призывают на срочную службу в армию. Всего прошло уже 11 призывных кампаний. Общее количество крымских призывников составляет около 25 тыс. человек.

Часть призывников направили на военные базы, расположенные за пределами оккупированного полуострова — на территории РФ. Об этом сообщается в отчете «Актуальные ориентиры государственной политики относительно временной оккупации Автономной Республики Крым и г. Севастополя», подготовленного представительством президента Украины в АР Крым.

Эти призывы имеют принудительный характер, уклонение от призыва предусматривает уголовное преследование со стороны оккупантов — штраф или лишение свободы на срок до двух лет.

Призыв жителей оккупированного полуострова в российскую армию является военным преступлением, а крымчане — жертвы таких преступлений, подчеркивается в документе.

Отмечается, что украинские правоохранители расследуют незаконные призывы в Крыму в рамках ряда уголовных производств.

Напомним, в 2018 году Украина обратилась в Гаагский суд из-за принудительного призыва крымчан на службу в российскую армию.