У Криму відбулося вже 11 незаконних призовних кампаній — стало відомо, скількох осіб призвалиhttps://racurs.ua/ua/n140643-u-krymu-vidbulosya-vje-11-nezakonnyh-pryzovnyh-kampaniy-stalo-vidomo-skilkoh-osib-pryzvaly.htmlРакурс
У Криму місцевих жителів, у порушення норм міжнародного права, таких як Конвенція про захист цивільного населення під час війни 1949 року, призивають на строкову службу в російську армію. Загалом відбулося вже 11 призовних кампаній. Загальна кількість кримських призовників становить близько 25 тис. осіб.
Частину призовників направили на військові бази, розташовані за межами окупованого півострова — на території РФ. Про це повідомляється у звіті «Актуальні орієнтири державної політики щодо тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополя», підготованого Представництвом президента України в АР Крим.
Ці призови мають примусовий характер, ухилення від призову передбачає кримінальне переслідування з боку окупантів — штраф чи позбавлення волі на строк до двох років.
Призов жителів окупованого півострова до російської армії є воєнним злочином, а кримчани — жертвами таких злочинів, наголошується в документі.
Зазначається, що українські правоохоронці розслідують незаконних призовів у Криму в межах низки кримінальних проваджень.
Нагадаємо, у 2018 році Україна звернулася до Гаазького суду через примусовий призов кримчан до служби в російській армії.