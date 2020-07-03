Окупанти здійснюють незаконні призовні кампанії у Криму, фото: ТАСС

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У Криму місцевих жителів, у порушення норм міжнародного права, таких як Конвенція про захист цивільного населення під час війни 1949 року, призивають на строкову службу в російську армію. Загалом відбулося вже 11 призовних кампаній. Загальна кількість кримських призовників становить близько 25 тис. осіб.

Частину призовників направили на військові бази, розташовані за межами окупованого півострова — на території РФ. Про це повідомляється у звіті «Актуальні орієнтири державної політики щодо тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополя», підготованого Представництвом президента України в АР Крим.

Ці призови мають примусовий характер, ухилення від призову передбачає кримінальне переслідування з боку окупантів — штраф чи позбавлення волі на строк до двох років.

Призов жителів окупованого півострова до російської армії є воєнним злочином, а кримчани — жертвами таких злочинів, наголошується в документі.

Зазначається, що українські правоохоронці розслідують незаконних призовів у Криму в межах низки кримінальних проваджень.

Нагадаємо, у 2018 році Україна звернулася до Гаазького суду через примусовий призов кримчан до служби в російській армії.