Так виглядав іхтіозавр, фото: «Планета динозавров»

https://racurs.ua/ua/n140644-novyy-vyd-ihtiozavriv-vidkryly-pid-chas-oglyadu-eksponativ-nimeckogo-muzeu.html

Ракурс

Новий вид іхтіозаврів — древніх хижих ящерів, що жили у воді в Мезозойську еру, в час панування на Землі динозаврів, несподівано виявили серед експонатів Державного музею природознавства Штутгарта в Німеччині.

Скам’янілі останки цієї стародавньої тварини відкопали ще кілька десятків років тому, проте лише нещодавно вчені зрозуміли, що мають справу з раніше невідомим видом іхтіозаврів, повідомляє прес-служба Університету Макгілла (Канада), співробітники якого брали участь в аналізі музейної колекції.

Ми з подивом виявили, що цей маленький екземпляр розміром з дельфіна, зібраний десятиліттями тому, є новим видом, — зазначають учені.

Новий вид було виявлено під час вивчення наявних зразків іхтіозаврів виду Hauffiopteryx typicus — невеликого двометрового виду. Учені виявили, що один екземпляр з колекції німецького музею насправді відрізняється від інших.

Новий вид отримав назву Hauffiopteryx altera (altera в перекладі з латинської мови означає «інший»).

Досить багато незвіданого ще чекає, коли його відкриють у величезних музейних колекція, — наголошують учені.

Іхтіозаври, подібно до сучасних дельфінів, зазнали глибокої адаптації до проживання у водному середовищі. Зокрема, їхні кінцівки перетворилися на ласти, спинний та хвостовий плавник.

Довжина тіла іхтіозаврів варіювалася від 1 до 20 м. Іхтіозаври вимерли впродовж Крейдового періоду.

Нагадаємо, торік учені на 3D-принтері надрукували череп іхтіозавра-гіганта віком 200 млн років.