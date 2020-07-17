Обнуление Путина — незаконное голосование в Крыму со скандалом осудила Рада

https://racurs.ua/n141260-obnulenie-putina-rada-so-skandalom-osudila-nezakonnoe-golosovanie-v-krymu.html

Ракурс

Верховная Рада во время пленарного заседания 17 июля приняла постановление с призывом к международному сообществу осудить незаконное голосование за «обнуление Путина» в оккупированном Россией Крыму.

Украинский парламент также призвал демократические страны продолжить и усилить международное политическое и экономическое давление на Россию с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Это постановление № 3736 поддержали 306 нардепов из 367, зарегистрированных в сессионном зале.

В то же время депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин перед голосованием заявил с парламентской трибуны, что у Украины нет суверенитета.

Если СБУ не откроет против этого «мусора» уголовное производство, у нас нет СБУ. Чистая ст. 110 УК. И лучше бы он сам сложил полномочия после этого. Добровольно, — написал коллега Волошина по Раде Владимир Арьев.

Заявление Волошина прозвучало перед голосованием за постановление о незаконном волеизъявлении в аннексированном Крыму. Известно, что нардеп 16 июля специально не пришел на торжественное пленарное заседание Рады, посвященное 30-летию принятия Декларации о государственном суверенитете.

Страна, у которой нет суверенитета, не может восстановить суверенитет над украинским Крымом. Вы ничего не сделали для того, чтобы жители Крыма хотели сегодня быть в Украине, — сказал Волошин.

В ответ Разумков заявил:

Я обращаюсь ко всем… Давайте в этом зале никогда больше не будут затрагиваться вопросы, которые хоть как-то ставят под сомнение независимость, государственный суверенитет, свободу и территориальную целостность нашего государства.

Напомним, всероссийское голосования о поправках в Конституцию России с целью так называемого обнуления сроков президентства Владимира Путина продлилось с 25 июня по 1 июля. Голосование также незаконно организовали на оккупированных Кремлем территориях Крыма и Донбасса.

Рада призвала членов парламентов иностранных государств и международных парламентских организаций осудить проведение голосования на аннексированном полуострове и оккупированном Донбассе.

Напомним, что россиянам предлагалось изменить сразу 22 статьи Конституции, но проголосовать граждане страны-агрессора могли либо за, либо против всего пакета поправок. Поправки обнулят президентские сроки Путина, что позволит ему вновь баллотироваться на выборах РФ в 2024 и 2030 годах и в результате оставаться у власти до 2036 года.