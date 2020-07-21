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Ракурс
Зеленка прилетела в глаза нардепу от ОПЗЖ под Радой, фото — Вадим Сарахан

Зеленка прилетела в глаза нардепу от ОПЗЖ под Радой (ФОТО, ВИДЕО)

21 июл 2020, 12:46
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Нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олега Волошина 21 июля облили зеленкой возле Верховной Рады.

Свидетелем инцидента стал киевлянин Вадим Сарахан, который опубликовал соответствующее фото в Фейсбук.

Зеленка в глаза прилетела нардепу от ОПЗЖ под Радой, фото — Вадим Сарахан

Нападение на Волошина осуществили три человека, но зеленку вылил один из них. После инцидента трое пытались скрыться, но их настигла полиция. Напавшего задержали и в этот момент его ударил в лицо Волошин.

Нардеп пожаловался, что ему «выжгли глаза», в ответ услышал, что получил порцию зеленки за озвученное им 17 июля в парламенте заявление об «отсутствии суверенитета Украины».

За суверенную Украину тебе привет. Ты, подлец, за Россию! — сказал напавший на нардепа мужчина.


А ты — за Сороса и МВФ, — воскликнул после драки Волошин.

Зеленка в глаза прилетела нардепу от ОПЗЖ под Радой, фото — Вадим Сарахан

Источник: Ракурс


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