Зеленка прилетела в глаза нардепу от ОПЗЖ под Радой (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n141403-zelenka-priletela-v-glaza-nardepu-ot-opzj-pod-radoy-foto-video.htmlРакурс
Нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олега Волошина 21 июля облили зеленкой возле Верховной Рады.
Свидетелем инцидента стал киевлянин Вадим Сарахан, который опубликовал соответствующее фото в Фейсбук.
Нападение на Волошина осуществили три человека, но зеленку вылил один из них. После инцидента трое пытались скрыться, но их настигла полиция. Напавшего задержали и в этот момент его ударил в лицо Волошин.
Нардеп пожаловался, что ему «выжгли глаза», в ответ услышал, что получил порцию зеленки за озвученное им 17 июля в парламенте заявление об «отсутствии суверенитета Украины».
За суверенную Украину тебе привет. Ты, подлец, за Россию! — сказал напавший на нардепа мужчина.
А ты — за Сороса и МВФ, — воскликнул после драки Волошин.