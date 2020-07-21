Теракт в Луцке. Фото: Вголос

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Теракт в Луцке произошел утром 21 июля. Мужчина, имя которого, по предварительным данным, Максим Плохой, захватил рейсовый автобус «Берестечко — Красиловка», в котором находится около 10−20 человек.

Офис генерального прокурора открыл уголовное производство из-за этого теракта. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Уголовное производство открыто по факту захвата заложников, объединенного с угрозой уничтожения людей (ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса Украины). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.

Захваченный автобус сейчас находится на Театральной площади в Луцке. По информации Офиса генпрокурора, он сообщил, что автобус заминирован, у него при себе есть автоматическое оружие и большое количество взрывчатки. Кроме того, по его словам, еще одно взрывное устройство он оставил в другом месте и его можно привести в действие дистанционно.

Напомним, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал о террористе, который захватил в Луцке автобус с заложниками. По его словам, террорист позвонил в 9.25 в полицию и назвал свое имя — Максим Плохой. Согласно информации в интернете, Максим Плохой является автором книги «Философия преступника». В ней описано пребывание автора в местах лишения свободы и его взгляды на жизнь.

Захват рейсового автобуса «Берестечко — Красниловка» с заложниками состоялся 21 июня в центре Луцка. На окнах автобуса есть следы от выстрелов.